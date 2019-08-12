بلدية سبها والامم المتحدة تستعدان لصيانة عددا من المشاريع

أعلنت بلدية سبها عن مناقصة لتنفيذ صيانةعدد من المشاريع وذلك في إطار الشراكة بين المجلس البلدي ببلدية سبها والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ضمن مشروع دعم الاستقرار الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المجلس البلدي ببلدية سبها عبر صفحته بموقع “فيسبوك” المشاريع المستهدفة بالصيانة هي إعادة تأهيل المركز الصحي الطيوري “الكرامة”، وصيانة وإعادة تأهيل المركز الصحي المهدية “بمحلة المهدية”، صيانة وإعادة تأهيل المركز الصحي التحرير “بمحلة المنشية-التحرير”.

وبينت البلدية أنه يجب أن يتم تعبئة كراسة المناقصة والنماذج المبينة إلكترونياً باللغة الإنجليزية وبشكل واضح جدا مشيرة إلى أنه ستتاح فرص لجميع الشركات المحلية لتنفيذ هذه المشاريع مع مراعاة استفاء جميع المصوغات المطلوبة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا