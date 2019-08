“منظومة الحساونة” تكشف سبب انقطاع المياه خلال أيام العيد

المتوسط:

أفادت إدارة منظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، بأن استمرار انقطاع المياه في أيام العيد جاء بسبب رفض المجموعات المسلحة إعادة تشغيل محطة كهرباء النهر رقم 1 بعد اقتحامها.

وعبرت المنظومة عن آسفها لهذه الحادثة التي لم تقع منذ بداية تشغيلها عام 1996 مشيرة إلى تعنت المجموعات وتهديدها بتفجير المحطة وحرق مكونات المنظومة ردا منها على انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة براك الشاطئ، مبينة أن كل جهود الحكماء والأعيان بشأن إيجاد تسوية مع هذه المجموعات لم تصل إلى نتيجة إيجابية.

