الأرصاد: استقرار الطقس على أغلب مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استقرار الطقس على أغلب مناطق البلاد، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية.

وأظهرت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة ستبقى ما دون 40 درجة مئوية في أغلب المناطق، لكنها ستتجاوزها في وسط وجنوب البلاد.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة أحيانا، مع رطوبة عالية خاصة على مناطق الساحل.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، وتكون الرياح شمالية ثم شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 37 و40 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 38 و41 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح تكون شمالية ثم شمالية غربية، قبل أن تتحول إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ولا تتجاوز درجات الحرارة 41 درجة مئوية.

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