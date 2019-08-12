تقديم مساعدات غذائية للمهاجرين بتاجوراء

قامت مؤسسة السلام للتربية والعون الاجتماعي، بتقديم مساعدات غذائية لنزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء.

وبين المكتب الإعلامي لفرع الجهاز، عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن مؤسسة السلام للتربية والعون الاجتماعي قامت بتقديم وجبات طعام للمهاجرين غير الشرعيين بفرع الجهاز.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت إلى ضرورة “ألا يتم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبية بالبحر المتوسط، على أي حال إلى معسكرات اعتقال في ليبيا” قائلة إن “الوضع الإنساني في المعسكرات مدمر، هناك نقص في الأطعمة والماء وكثيرون بحاجة ملحة لمساعدات طبية فضلا عن ذلك فإن معسكرات الاعتقال بالعاصمة الليبية طرابلس تقع وسط تبادل إطلاق نار من جانب جماعات مسلحة”.

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