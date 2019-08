المتوسط:

قدمت مؤسسة السلام للتربية والعون الاجتماعي، مساعدات غذائية لنزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء.

وأفاد المكتب الإعلامي لفرع الجهاز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن مؤسسة السلام للتربية والعون الاجتماعي قامت بتقديم وجبات طعام للمهاجرين غير الشرعيين بفرع الجهاز.

