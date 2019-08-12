جهاز النهر يعرب عن أسفه لاستمرار إنقطاع المياه عن طرابلس خلال أيام عيد الاضحى

ليبيا- أعرب جهاز النهر الصناعي عن أسفه لإستمرار إنقطاع المياه في ايام العيد المباركة ، مبيناً بأن هذه الواقعة لم تحدث منذ بداية تشغيل المنظومة سنة 1996.

جهاز النهر أرجع هذه الازمة إلى تعنت ورفض المجموعة المسلحة الذي اقتحمت محطة كهرباء النهر (1) وأوقفت التشغيل وضخ المياه إلى المدن ومناطق الإستهلاك بعد عودة التيار الكهربائي لحقول الآبار والتهديد بالتفجير وحرق مكونات المنظومة الهندسية والمحطات إلى حين الوصول إلى تسوية مع الشركة العامة للكهرباء بخصوص إنقطاع التيار الكهربائي عن مدينة براك الشاطئ.

وافاد الجهاز بأن كل الجهود التي بذلت لتدخل الحكماء والاعيان لم تجدي في غياب تام لأجهزة الدولة ، مديناً بأشد العبارات هذا التهديد والسلوك الذي وصفه بـ” غير المسئول” من هذه المجموعة والذي هو محرم شرعاً ومجرم قانوناً ومرفوض عرفاً مهما كانت الاسباب والدواعي والمطالب مشروعة .

وطالب الجهاز الجميع بتغليب صوت الحكمة والعقل والضمير والنأي بالمنظومة عن كل المطالب الفئوية والمساومة بالمياه التي هي خدمة عامة تقدم لليبيين وهبة الله للناس جميعاً.

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