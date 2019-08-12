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توزيع مساعدات غذائية على مهاجرين في تاجوراء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وزعت مؤسسة السلام للتربية والعون الاجتماعي، مساعدات غذائية على نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء.

وقدمت المؤسسة، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى، وجبات طعام للمهاجرين غير الشرعيين بفرع الجهاز، وفق بيان المكتب الإعلامي للفرع، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين.

وفي مطلع أغسطس الجاري، أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، قرارًا بإغلاق مراكز رئيسة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدن مصراتة وتاجوراء والخمس، وفق المادة الأولى من قراره رقم (1421) لسنة 2019. 

ووجه باشاغا، في المادة الثاني من القرار، رؤساء مراكز الإيواء الثلاثة «بتصنيف النزلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترحيل».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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