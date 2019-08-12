الوطنية لحقوق الإنسان: الحروب تسهم في انتعاش الإرهاب

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها للتفجير الانتحاري الذي استهدف موكب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمام المركز التجاري في منطقة الهواري بمدينة بنغازي بشرق البلاد.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بمدينة بنغازي، ومديرية الأمن والأجهزة الأمنية بالمدينة، بفتح تحقيق شامل وشفاف في واقعة التفجير الذي استهدف موكب بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا مكتب بنغازي، وكشف الأسباب الكامنة وراء هذا التفجير الشنيع وملابساته، وكشف هوية الجناة وضمان ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة .

واعتبرت اللجنة التفجير الانتحاري الذي استهدف المركز التجاري وموكب البعثة الأممية بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي، دليلاً آخر على ما تعانيه ليبيا من خطر الإرهاب ومن الجماعات المتطرفة التي تمثل خطرا وتهديدا كبيرين على الأمن والاستقرار الوطني والأمن والسلم الاجتماعي في ليبيا .

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أن بيئة الحروب والنزاعات المسلحة تسهم في انتعاش الإرهاب من جديد، وهي البيئة التي تنشأ بها هذه التنظيمات الارهابية وتترعرع وتنشط فيها، ويتصاعد فيها خطر الإرهاب والتطرف، وتستثمرها الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقوية شوكتها وتوسع مناطق سيطرتها وتصاعد جرائمها، مؤكدة أهمية إنهاء حالة الانقسام السياسي والاجتماعي في البلاد ووقف النزاعات والحروب .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا