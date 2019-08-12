أمن بنغازي تكشف حقيقة سحب العناصر الأمنية من شوارع المدينة

نفى مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري، ما تردد من أنباء بشأن سحب كافة العناصر الأمنية من شوارع ومفترقات المدينة.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة قام مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز بوضع خطة أمنية محكمة لتأمين المدينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المختلفة التابعة للمديرية.

وأوضح أن الخطة تشمل وجود تمركزات أمنية مختلفة، وكذلك الدوريات غير المنظورة، إضافة إلى نشر دوريات للبحث الجنائي والنجدة في مكان التجمعات والأسواق.

وبين المسماري أن الأجهزة الأمنية التي تشارك في الخطة الأمنية هي إدارة الاستخبارات العسكرية بنغازي، وفرع المخابرات الليبية، الإدارة العامة للدعم المركزي، وفرع جهاز الأمن الداخلي بنغازي، وإدارة مكافحة الإرهاب، وإدارة البوابات والتمركزات الأمنية.

واشار المسماري إلى أنه فيما يخص قسم الخطة المرورية، تم تحديد “30” مفترق في الفترة الصباحية لتسهيل حركة السير بها، و”70″ مفترق في الليل تشمل حتى ضواحي بنغازي، لافتًا إلى انه تم تخصيص “80” دورية ثابتة ومتحركة ضمن الخطة .

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