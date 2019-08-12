سبها الطبي: اجراء عملتي جراحة لمصابين جراء اشتباكات مرزق

أعلن مركز سبها الطبي اليوم الاثنين إجراء عمليتي جراحة عظام مستعجلة لحالات تعرضت لإطلاق ناري جراء اشتباكات مرزق.

وبين مركز سبها الطبي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه تم إجراء عمليتي تثبيت خارجي مستعجلة للمريضين المصابين جراء الاشتباكات.

وأكد مركز سبها الطبي أنه يواصل تقديم الخدمات للمرضى رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة الجنوبية من انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الوقود ومياه الشرب مشيرا إلى أنه جرى إعادة تجهيز معظم أقسام المركز بتجهيزات طبية حديثة ووضع ترتيبات لجداول المناوبات في فترات الأزمات والأعياد والعطلات حيث يقضي جل الأطباء والتمريض تلك الفترة خارج مدينة سبها.

وشدد المركز على أنه استقبل أول أيام عيد الاضحى المبارك، 13جريح نتيجة الاشتباكات المسلحة الواقعة بمدينة مرزق مؤكدا أنه تم إجراء عمليات فتح بطن لإنقاذ حياة 4 حالات، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لـ9 حالات أخرى لافتا إلى أنه جرى عن طريق جهاز الإسعاف بالمركز نقل جرحى الاشتباكات إلى مطار تمنهت لإسعافهم جواً إلى مدينة بنغازي .

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