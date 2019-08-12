المسماري : الوضع الأمني في بنغازي ممتاز وفق الخطة الأمنية المعدة من قبل مدير الأمن

بنغازي 12 أغسطس 2019 (وال) – أكد مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري أن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز يشرف بنفسه على الخطة المعدة للحفاظ على مستوى الأداء الأمني واستقراره وللرفع من الكفاءة الأمنية ومعالجة الخروقات الأمنية.

ونفي مدير المكتب الإعلامي بالمديرية الأخبار المتداولة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي بخصوص سحب كافة العناصر الأمنية من شوارع ومفترقات المدينة .

وتابع أن بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تحاول زعزعة الأمن بالمدينة خلال إجازة العيد، خاصة بعد قرب إعلان تحرير مدينة طرابلس، وتحاول نشر الفتنة والرعب بين أهالي المدينة .

المسماري ذكر أن مدير أمن بنغازي وضع خطة أمنية محكمة لتأمين المدينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المختلفة التابعة للمديرية. وأوضح أن الخطة تشتمل وجود تمركزات أمنية مختلفة، وكذلك الدوريات غير المنظورة، إضافة إلى نشر دوريات للبحث الجنائي والنجدة في مكان التجمعات والأسواق. وبين المسؤول أن الأجهزة الأمنية التي تشارك في الخطة الأمنية هي إدارة الاستخبارات العسكرية بنغازي، وفرع المخابرات الليبية، الإدارة العامة للدعم المركزي، وفرع جهاز الأمن الداخلي بنغازي، وإدارة مكافحة الإرهاب، وإدارة البوابات والتمركزات الأمنية.

وفيما يخص قسم الخطة المرورية، أوضح مدير المكتب الإعلامي أنه تم تحديد “30” مفترق في الفترة الصباحية لتسهيل حركة السير بها، و”70″ مفترق في الليل تشمل حتى ضواحي بنغازي، لافتًا إلى انه تم تخصيص “80” دورية ثابتة ومتحركة ضمن الخطة .

ولفت إلى أنه تم تحديد الحركة والتشديد على مواعيد خروج الدوريات ورجوعها بدقة وتواجد أعضاء الدوريات بكافة الميادين. وطالب المسماري رجال الأمن بمزيد من اليقظة والانتباه، كما طالب المواطنين بالتعاون وتقديم العون لرجال الأمن للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلدية. (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال