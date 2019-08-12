القبض على “أب وابنه” يديران مصنع للخمور المحلية في بنغازي

بنغازي 12 أغسطس 2019 (وال) – تمكن عناصر قسم التحريات العامة من القبض على “أب وابنه” من ذوي السوابق قائمين على تشغيل مصنعين خمرة محلية الصنع في مدينة بنغازي .

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد المسماري إن معلومات وردت لعناصر قسم التحريات مفادها قيام شخصين “أب وابنه” على تشغيل مصنع خمرة محلية الصنع وتوريده وبيعه بمنزلهم الكائن أرض بعيرة .

وذكر المسماري أنه تمت مداهمة المصنع، بعد أخذ الإذن من النيابة العامة والتي أمرت بمداهمة المكان، مشيرًا إلى أنه عند مداهمة المكان حاول الجناة مقاومة رجال التحريات العامة ولكن بفضل الله تمت السيطرة عليهم.

وكشف مدير المكتب الإعلامي أنه تم ضبط خزان بلاستك سعة 3000 لتر وخران حديد 2000 لتر، وعدد 9 براميل سعة 200 لتر، وعدة التقطير كاملة، وبالاستدلال مع المذكور الأول والثاني اعترفوا بما نسب إليهم واحالة المحضر إلى النيابة العامة . (وال – بنغازي) ع ع

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