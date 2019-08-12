تكثيف تواجد الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في سبها لحفظ الأمن

سبها 12 أغسطس 2019 (وال) – أكدت مديرية أمن سبها عدم تسجيل أي خرق أمني بالمدينة خلال الأيام الماضية .

وأكدت ان العمل الأمني الميداني لدوريات الشرطة التابعة للمديرية مستمر وفق تعليمات مدير أمن سبها عميد “الساعدي محمد” بتكثيف التواجد الدائم للدوريات الأمنية لتقليل من فرص وقوع الجرائم بالمدينة، والتعامل مع أي تداعيات أمنية محتملة .

وتم تكليف الفرق الأمنية بمديرية أمن سبها بعمل دوريات ثابتة ومتحركة في الطرق والتقاطعات التي تشهد خللا أمنيًا بناء على الاحصائيات المسجلة لدى مكونات المديرية، وذلك لحفظ الأمن .

وتشمل الخطة ضبط المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية أو زجاج معتم، والبحث والتحري وإلقاء القبض على المجرمين المطلوبين للعدالة والخارجين عن القانون .

يشار إلى ان توصلت مديرية الأمن الوطني بسبها لاتفاق يقضي ببدء خطة أمنية لحماية وتأمين مركز سبها الطبي بعد اجتماع ضم مديري الجهات الأمنية بسبها مع إدارة مركز سبها الطبي والمجلس البلدي.

وقال عميد بلدية سبها حامد الخيالي؛ إن الخطة الأمنية تعتمد على نشر وحدات من مديرية الأمن الوطني على مداخل ومخارج المركز؛ وأن تكون هذه الوحدات مسؤولة عن تنظيم وتأمين الدخول والخروج من وإلى المركز؛ كما تهدف الخطة إلى تحديد مواعيد الزيارة ومنع العامة من الولوج للمركز بشكل عشوائي. (وال – سبها) خ ح/ ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال