نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: عرضت على ” حفتر” تقديم الدعم لقواته

عرض نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني هاني بن بريك، تقديم الدعم والمساندة لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في محاربة ما وصفها “مليشيات طرابلس”.

وقال ابن بريك، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “بإذن الله في هذه الأيام الفضيلة المشير حفتر يحسم أمره مع المليشيات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا والمتسترة بالشرعية في العاصمة طرابلس”.

وأضاف: “مستعدين نعين أشقاءنا في ليبيا ونوفد لهم خبراتنا وتجربتنا مع نفس المليشيات المتسترة بالشرعية، المكان اختلف فقط والداعم واحد قطر وتركيا”.

