الليبية لحقوق الإنسان تحذر من تدهور الأوضاع الأمنية

استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، التفجير الذي استهدف موكب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنطقة الهوري ببنغازي، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وطالبت المنظمة النائب العام ووزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، بفتح تحقيق عاجل في واقعة استهداف البعثة الأممية مؤكدة أن انتشار السلاح والمليشيات المسلحة، والقوات المساندة، والمقاتلين وفق توجهات الإسلام السياسي، والدعم المتواصل لهذه الجماعات من مختلف الجهات الرسمية والدول الداعمة للإرهاب، سوف يزيد من تدهور الأوضاع الأمنية والعنف ، والاقتتال وإهدار الأموال، والقضاء على أبسط الحقوق الأساسية للإنسان في ليبيا .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا