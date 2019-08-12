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القبض على 70 متهما  في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

كشف مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري عن القبض على “70” شخص من أصحاب القضايا والسوابق خلال الأيام القليلة الماضية .

وأوضح المسماري، أن قسم النجدة تمكن خلال حملة شنها أعضائه من القبض على “70” شخص من المطلوبين للعدالة، حسب التعليمات الأخيرة لمديرية الأمن عميد عادل عبد العزيز – رئيس الغرفة الأمنية المشتركة – بجلب كافة الهاربين من العدالة .

وأشار مدير المكتب الإعلامي بالمديرية أن من بين الجناة الذين تم القبض عليهم أشخاص متهمين في قضايا قتل وسرقة بالإكراه، وبيع الخمور والمسكرات .

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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