القبض على 70 متهما  في بنغازي

كشف مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري عن القبض على “70” شخص من أصحاب القضايا والسوابق خلال الأيام القليلة الماضية .

وأوضح المسماري، أن قسم النجدة تمكن خلال حملة شنها أعضائه من القبض على “70” شخص من المطلوبين للعدالة، حسب التعليمات الأخيرة لمديرية الأمن عميد عادل عبد العزيز – رئيس الغرفة الأمنية المشتركة – بجلب كافة الهاربين من العدالة .

وأشار مدير المكتب الإعلامي بالمديرية أن من بين الجناة الذين تم القبض عليهم أشخاص متهمين في قضايا قتل وسرقة بالإكراه، وبيع الخمور والمسكرات .

