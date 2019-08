المتوسط:

أفاد مكتب الإعلام لغرفة القيادة العامة للجيش بأن مدير مكتب القائد العام للجيش اللواء / خيري التميمي ، ومدير إدارة الخدمات الطبية يقومان صحبة وفدٍ رسمي بزيارة جرحى قوات الجيش في مصحات مدينة بنغازي”.

وأوضح المكتب، خلال بيان له اليوم الاثنين، أن ” هدف الزيارة التي جاءت بناءا على تعليمات المشير خليفة حفتر وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية”.

