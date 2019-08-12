رغم الظروف الصعبة .. طبي سبها يستقبل عدد من جرحى اشتباكات مرزق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجري الطاقم الطبي بمركز سبها الطبي اليوم الإثنين – ثاني أيام عيد الاضحى المبارك – عمليتي جراحة عظام مستعجلة، تثبيت “خارجي”، لحالات تعرضت لإطلاق ناري حصيلة الاشتباكات الدائرة بمنطقة مرزق.

وأكد مركز سبها الطبي أنه يواصل تقديم الخدمات للمترددين على المركز رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة الجنوبية من انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الوقود ومياه الشرب.

وأشار المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إلى أنه جرى إعادة تجهيز معظم أقسام المركز بتجهيزات طبية حديثة ووضع ترتيبات لجداول المناوبات في فترات الأزمات والأعياد والعطلات حيث يقضي جل الأطباء والتمريض تلك الفترة خارج مدينة سبها.

وأكد المركز استقبل أول أيام عيد الاضحى المبارك، 13جريح نتيجة الاشتباكات المسلحة الواقعة بمدينة مرزق، لافتًا إلى انه تم إجراء عمليات فتح بطن لإنقاذ حياة 4 حالات، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لـ9 حالات أخرى.

وأشار المركز إلى أنه جرى عن طريق جهاز الإسعاف بالمركز نقل جرحى الاشتباكات إلى مطار تمنهت لإسعافهم جواً إلى مدينة بنغازي .

يسار إلى أن وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب شدد على ضرورة تنظيم عمل القطاع الصحي بالجنوب الليبي في ظل الأزمة الحالية ومجابهة كافة التحديات ببلدية مرزق .

وطالب عقوب إدارات الخدمات الصحية بالجنوب الليبي ومديري إدارات المستشفيات العامة والقروية ضرورة تقديم الدعم الفوري للمستشفيات بمحيط وادي عتبه وما جاورها بالأدوية والمستلزمات الطبية لستهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية.

وطالب وزير الصحة أجهزة الإسعاف والطوارئ ببلديات الجنوب بسرعة نقل الجرحى والمصابين إلى مركز سبها الطبي لتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم أو نقلهم إلى مراكز طبية متخصصه في نطاق وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.

وأهاب عقوب بأبناء مدن وقري ومناطق الجنوب الليبي الحبيب بمساندة القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب والمرتزقة من العصابات التشادية والإجرامية وتقديم يد العون والمساندة الي أهالي بلدة مرزق التي تتعرض للتطهير العرقي من قبل فصائل تشادية معادية، مؤكدًا على ضرورة العمل على حماية المنشأت الصحية والاطقم الطبية الوطنية والأجنبية من التعدي عليها من قبل ضعاف النفوس و تأمينها بصورة فعالة ” كرامة الطبيب من كرامة المواطن” للحفاظ على توجههم المهني، وعلى وحدة صف الأطباء خلف القوات المسلحة .

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