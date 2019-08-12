خلال أيام معدودة من إطلاق الخطة الأمنية .. المسماري يؤكد القبض على “70” متهم من أصحاب القضايا والسوابق

بنغازي 12 أغسطس 2019 (وال) – كشف مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري عن القبض على “70” شخص من أصحاب القضايا والسوابق خلال الأيام القليلة الماضية .

وأوضح المسماري – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن قسم النجدة تمكن خلال حملة شنها أعضائه من القبض على “70” شخص من المطلوبين للعدالة، حسب التعليمات الأخيرة لمديرية الأمن عميد عادل عبد العزيز – رئيس الغرفة الأمنية المشتركة – بجلب كافة الهاربين من العدالة .

وأشار مدير المكتب الإعلامي بالمديرية أن من بين الجناة الذين تم القبض عليهم أشخاص متهمين في قضايا قتل وسرقة بالإكراه، وبيع الخمور والمسكرات .

ولفت المساري إلى أن قسم النجدة تمكن في اليومين الماضيين من القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة المحال التجارية خاصة محال بيع الموبايلات .

وأضاف أنه تم إحالة الجناة إلى الجهات المختصة، لافتًا إلى أنهم اعترفوا بسرقة العديد من محال بيع الهواتف المحمولة .

يشار إلى أن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز شدد على كافة الأجهزة الأمنية بضرورة تقييم الوضع الأمني وسبل معالجة بعض الخروقات الأمنية، بالإضافة لإمكانية خلق آليه عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية يستهدف من خلاله ضبط الشارع العام وضبط التجاوزات والخروقات الأمنية الحاصلة. (وال – بنغازي) ع ع

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