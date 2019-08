المتوسط:

أعلنت السفارة الكندية في ليبيا عن إغلاق مقر السفارة يومي 12 و 13 أغسطس بمناسبة عيد الأضحى

وطالبت السفارة المواطنين الكنديين في ليبيا الذين يحتاجون إلى المساعدة القنصلية الطارئة ، يرجى الاتصال بمركز مراقبة الطوارئ والاستجابة له في أوتاوا مباشرة على 16139968885+ . يمكن أيضًا إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]

