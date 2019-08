المتوسط:

أكد مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري أن بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تحاول زعزعة الأمن بالمدينة خلال إجازة العيد، خاصة بعد قرب إعلان تحرير مدينة طرابلس، وتحاول نشر الفتنة والرعب بين أهالي المدينة .

وأضاف المسماري، في تصريحات صحفية له ، أن مدير أمن بنغازي وضع خطة أمنية محكمة لتأمين المدينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المختلفة التابعة للمديرية.

وأوضح أن الخطة تشتمل وجود تمركزات أمنية مختلفة، وكذلك الدوريات غير المنظورة، إضافة إلى نشر دوريات للبحث الجنائي والنجدة في مكان التجمعات والأسواق.

The post “أمن بنغازي”: الوضع الأمني في المدينة ممتاز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية