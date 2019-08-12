نتيجة تعرضه لقصف بالصواريخ .. توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مطار معيتيقة الدولي عن تعرضه صباح الإثنين للقصف بالصواريخ، وهو ما أدى إلى توقف الملاحة الجوية به لحين إشعار آخر.

هذا وتعرض المطار خلال الأسبوع الماضي لعدة هجمات بالصواريخ، أدت إلى إيقاف الملاحة الجوية به.

وتتبادل قوات حكومة الوفاق، والجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر الاتهامات بخرق الهدنة التي أعلن عنها في طرابلس بمناسبة عيد الأضحى.

وقال المركز الإعلامي قال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني إن ثلاثة مدنيين أصيبوا جراء قذيفة عشوائية سقطت على حي سكني بمنطقة سوق الجمعة القريبة من مطار معيتيقة الدولي.

وقال الناطق باسم عملية بركان الغضب مصطفى المجعي إن اشتباكات طفيفة قد جرت بين الطرفين أمس الأحد في محور وادي الربيع.

ومن جهته، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، عميد خالد المحجوب، أن القيادة العامة لا تنوي تمديد فترة “هدنة العيد” المُعلن عنها منذ يومين، والتي تنتهي، اليوم الإثنين، عند تمام الساعة الـ3 ظهراً.

وحول الأوضاع في مرزق، أشار المحجوب في تصريحات صحفية إلى هروب مجموعات إرهابية مُسلحة من المدينة فور وصول تعزيزات قوات الجيش الوطني إليها.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش أن المجموعات الإرهابية التي فرّت من مرزق بينها عناصر تنتمي إلى داعش وأخرى تتبع مجلس شورى بنغازي.

وجاءت تصريحات المحجوب بعد خرق قوات تتبع حكومة الوفاق لهدنة العيد المُعلن عنها من قبل بعثة الأمم المتحدة، حيث أعلن لواء الصمود الذي يقوده المطلوب دوليًا ومحليًا المدعو، صلاح بادي، إطلاقه قذائف هاون على مواقع تابعة للجيش الوطني في محيط طرابلس.

ورحبّت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، بالهدنة التي أعلنتها البعثة الأممية في ليبيا، بمناسبة قدوم عيد الأضحى.

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