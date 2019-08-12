ترحيب دولي بهدنة عيد الأضحى في ليبيا

بنغازي-العنوان

رحبت كل من فرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك بالإعلان عن هدنة في ليبيا بمناسبة عيد الأضحى استجابة لدعوة المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأعربت حكومات تلك الدول، اليوم الإثنين؛ عن استعدادها لمساعدة البعثة الأممية في مراقبة الالتزام بالهدنة ومعالجة أي محاولة لكسرها.

وأكدت على ضرورة أن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، التي يمكن أن تمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى حوار بناء وشامل.

وذكرّت الحكومات الخمس بالتزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي بالالتزام بحظر الأسلحة، بما يتماشى مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا البيان المشترك جميع الأطراف إلى البدء في العمل دون تأخير في اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي تحت رعاية البعثة الأممية، على أساس المبادئ المتفق عليها في باريس، باليرمو، وأبوظبي.

وجدد بيان الدول الخمسة التأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك خيار عسكري في ليبيا، حاثا جميع الأطراف على حماية المدنيين وحماية موارد ليبيا النفطية وحماية بنيتها التحتية.

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