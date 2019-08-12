“هدنة العيد” تكشف حنكة الجيش وربكة الوفاق

تنتهي الهدنة وينتهي معها الهدوء الذي تعكر بعدة قذائف أول أيام العيد طالت مطار معيتيقة ومواقع أخرى جنوب العاصمة.

ورغم مطالب المجتمع الدولي بتمديد الهدنة التي قبل بها المجلس الرئاسي وقيادة الجيش الوطني؛ فإن مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب أكد عدم وجود نية لتمديد الهدنة في طرابلس، مشيرا إلى أن بيان القيادة العامة للجيش الوطني كان واضحا بحيث تنتهي الهدنة في الساعة الثالثة عصر اليوم.

تحركات الجيش واستعادته السيطرة على مدينة مرزق من يد عصابات المعارضة التشادية تبيّن أنه تمت الاستفادة من الهدنة في إعادة تنظيم الصفوف، ومعالجة الشروخ التي حدثت في بعض الأماكن، بسبب تركيز وحدات الجيش على معركة طرابلس.

بينما يزداد الشرخ داخل قوات الوفاق والتي يتضح جليا عدم استطاعة السراج السيطرة عليها، حيث رفضت عدة كتائب هذه الهدنة ولم يستطع رئيس المجلس الرئاسي لجمها أو محاسبتها .

ومع انتهاء الزمن المحدد من قبل قيادة الجيش للهدنة يترقب الليبيون والمجتمع الدولي ما ستؤول إليه الأوضاع في العاصمة، فالحال بعد انتهاء الهدنة ربما لن يكون كما قبلها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية