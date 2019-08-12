“العيدية”.. عادة تُعيد لأطفال ليبيا بعض الفرح

من بين الكثير من مظاهر وعادات العيد المبهجة تحتل “العيدية” مكانة خاصة في قلوب الأطفال، كونها في غالبية الأحيان تكون عبارة عن مبلغ مالي أكبر بكثير من المصروف اليومي، وصالح لشراء الكثير من الأشياء التي يعشقونها خاصة الحلوى والألعاب.

عادة “العيدية” ظلّت صامدة بين الليبيين حتى في ظل الظروف الاقتصادية القاسية، حيث حافظت على مكانتها وقدرتها على نثر الفرح في قلوب الأطفال اللذين حرموا من بديهيات الطفولة تحت وطأة سيل الأزمات الذي يُحاصر بلادهم من كل حدب وصوب.

تُجارَ الألعاب والحلويات يُعتبرون المُستفيد الأكبر من “عيدية الأطفال”، إذ يُسارع كل من حصل على حصّته منها بالتوجه إلى متاجر الألعاب والحلوى لاقتناء كل ما لم يتمكنوا من شرائه في الأيام العادية والحصول على ما يرغبون به.

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