مجلس الأمن يدين هجوم بنغازي ويرحب بهدنة عيد الأضحى

دان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف موكبا تابعا للأمم المتحدة في بنغازي، داعين إلى ضرورة معرفة من يقف وراء الهجوم ومحاسبة المسؤولين.

الأعضاء رحبوا في بيان لهم بالهدنة بين طرفي النزاع خلال عيد الأضحى، مشددين على ضرورة أن تصاحب هذه الهدنة تدابير لبناء الثقة، لتتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح بيان مجلس الأمن أن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يتحققا إلا عبر حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

هذا ووقف أعضاء مجلس الأمن دقيقة صمت لأجل ضحايا التفجير الإرهابي في بنغازي.

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