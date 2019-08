المتوسط:

أكد الخبير العسكري الروسي ورئيس تحرير مكتب التحليل السياسي العسكري اليكسندر ميخايلوف ، أن “الصراع في ليبيا بدأ بقرار من الأمم المتحدة الذي نصّ على فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، وتم رفع هذا الحظر في الحرب”.

وأوضح ميخايلوف، في تصريحات صحفية له، أن ” الولايات المتحدة قد تكون لديها خطة مماثلة في تعاملها مع إيران، لكن معظم حلفاء واشنطن لا يريدون حرباً جديدة”.

