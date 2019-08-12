الحكومة المؤقتة تجهز قوة بالأسلحة والآليات لبسط الأمن في الجنوب

انتهت الحكومة المؤقتة من تجهيز قوة معززة بمختلف أنواع الأسلحة والإمكانيات، مهمتها بسط الأمن في الجنوب وتأمين الحقول والمنشآت النفطية.

وتأتي هذه القوة التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة كثالث قوة يتم إرسالها للجنوب، مجهزة بالآليات والأسلحة والعتاد، وستنتشر على طول الحدود الدولية لليبيا مع تشاد والنيجر والسودان ومصر والجزائر، بحيث تمنع مرور العصابات الوافدة أيا كان مصدرها، وتؤازر القوات المسلحة في تلك المنطقة ضد الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية لأجل فرض الأمن وهيبة الدولة وإحلال القانون.

يذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة قرر في وقت سابق تخصيص مئة مليون دينار لاستتباب الأمن في الجنوب.

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