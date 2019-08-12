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عرض عسكري يمني مفاجئ لمساعدة حفتر في الدخول إلى طرابلس

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

عرض نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، تقديم الدعم والمساندة لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في محاربة ما وصفها “مليشيات طرابلس”.

وقال ابن بريك، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “بإذن الله في هذه الأيام الفضيلة المشير حفتر يحسم أمره مع المليشيات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا والمتسترة بالشرعية في العاصمة طرابلس”.

وأضاف: “مستعدين نعين أشقاءنا في ليبيا ونوفد لهم خبراتنا وتجربتنا مع نفس المليشيات المتسترة بالشرعية، المكان اختلف فقط والداعم واحد قطر وتركيا”.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • الحوثيين والاخوان تجار دين مرشدهم الضال يستغل جهل الشباب المسلم ويسلب عقولهم النعمة التى وهبها الله للانسان وامره ان يستخدم عقله لتدبر ايات القرآن الكريم الذى يحتاج لعقل سليم بينما امعات الاخوان والحوثيين يتم استغلال غباوتهم لخدمة المشروع الصهيونى فى الهيمنة على المنطقة عن طريق وكلاء اسرائيل للاعمال القذرة فى قطر وتركيا فبينما وصف الاخوان المفلسين الشيعة فى مؤتمر دعم سوريا باستاد القاهرة ايام حكم المرشد بانهم انجاس ومع ذلك تربطهم بهم علاقات قوية وعقيدة مشتركة مسيئة للاسلام لانها عنصرية اقرب الى الفكر الصهيونى

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