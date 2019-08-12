مكتب الإعلام والثقافة درنة يقيم حفل معايدة بدار المسنين

أقام وفد من مكتب الإعلام والثقافة بمدينة درنة، حفل معايدة بدار الوفاء للمسنين ببلدة مسة بالجبل الأخضر (120 كلم غرب المدينة).

وقدم الفنان محمود زعطوط عملاً غنائيًّا أهداه لنزلاء الدار، بالإضافة إلى تقديم مقطوعات من المزمار الدرناوي التي أسعدت الحاضرين.

وقدم مكتب الإعلام والثقافة درنة مجموعة من الهدايا والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة لنزلاء الدار، التي ساهم في جمعها أهالي الخير من مدينة درنة.

وتكوَّن وفد مكتب الإعلام والثقافة درنة من عدد من الفنانين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني وشبيبة الهلال الأحمر وسيدات الجمعيات الخيرية بمدينة درنة.

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