بنغازي: القبض على 70 شخصا من أصحاب القضايا والسوابق وإحالتهم للنيابة العامة

تمكن قسم النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي من القبض على سبعين شخصا من أصحاب السوابق في غضون عشرة أيام، خلال حملة أمنية واسعة بتعليمات من مدير الأمن ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة العميد عادل عبد العزيز بجلب كافة الهاربين من العدالة.

وفي تصريح خص به قناتنا قال مدير المكتب الإعلامي بالمديرية النقيب أحمد ضوء المسماري إن الحملة الأمنية لا زالت جارية، وإن من بين المقبوض عليهم أشخاصا متهمين في قضايا قتل وسرقة بالإكراه وبيع الخمور والمسكرات، مؤكدا أن من بينهم كذلك أصحاب جرائم قيدت في وقت سابق ضد مجهول، حيث تمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضايا المرفوعة بحقهم.

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