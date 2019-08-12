السعيدي: مرزق أفضل بعد دخول الجيش

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الوضع في مدينة مرزق قد تغير منذ دخول وحدات الجيش الوطني إلى المدينة حيث بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجياً.

وبارك السعيدي في تصريحاته الخاصة لـ 218 دخول الجيش إلى المدينة بعد الأيام العصيبة التي عاشتها جراء ما قامت به عصابات تشادية مصحوبة ببعض العناصر المتطرفة.

ودعا السعيدي الجيش الوطني إلى ضرورة ملاحقة هذه العصابات التشادية ومحاكمتها على ما اقترفته من جرائم بحق الشعب الليبي.

من جهتها أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، أن الوحدات العسكرية بالجيش الوطني تمكنت من إعادة بسط الأمن وفرض القانون في مدينة مرزق، بعد إلقاء القبض على 27 عنصرا من العصابات التشادية، تزامُنا معَ ضربات جوية نفّذها سلاح الجو على مواقع المعارضة بالمدينة.

وكان مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة ،المنذر الخرطوش، قد أعلن في وقت سابق، أن الجيش الوطني بدأ عملية تطهير واسعة داخل مرزق، موضحا أن أهالي المدينة استقبلوا قوات الجيش والتحموا معها لدعمها في تطهيرِ المدينة من المجموعات المسلحة التابعة للإرهابي حسن موسى.

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