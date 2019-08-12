استمرار انقطاع المياه عن مدن الشمال في أيام العيد المبارك

أكد جهاز النهر الصناعي تواصل انقطاع المياه عن مدن الشمال في أيام العيد، بسبب تعنت المجموعة المسلحة التي اقتحمت محطة كهرباء النهر واحد وأوقفت التشغيل وضخ المياه إلى مناطق الاستهلاك، وتهديدها بتفجير وحرق مكونات المنظومة الهندسية.

وعبر الجهاز في منشور له عن أسفه لاستمرار هذه المعاناة، مؤكدا أن جهود المشايخ والأعيان لم تجد حتى الآن مع غياب تام لأجهزة الدولة، كما وصف الحادثة بالعمل غير المسؤول والمحرم شرعا، منوها إلى أن ذلك لم يحدث منذ تشغيل المنظومة عام ألف وتسعمئة وستة وتسعين.

وطالب الجهاز في ختام منشوره بتغليب صوت الحكمة والنأي بالمنظومة عن المطالب الفئوية والمساومة بالمياه بحسب نص البيان.

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