قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن الوضع في مدينة مرزق قد تغير منذ دخول وحدات الجيش إلى المدينة.

وأضاف السعيدي، في تصريحات تليفزيونية له، أن ” الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها تدريجيا”.

وأوضح السعيدي، أن ” المدينة عاشت أيام صعبة جراء ما قامت به عصابات تشادية وبعض العناصر المتطرفة”.

وطالب السعيدي الجيش بضرورة ملاحقة العصابات التشادية ومحاكمتها.

