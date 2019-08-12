المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تدين تفجير الهواري ببنغازي

استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان التفجير الإرهابي بمنطقة الهواري في بنغازي .

المنظمة أشارت في بيان لها إلى أن هذا الفعل يعد تصعيدا خطيرا في وتيرة العمليات الإرهابية في بنغازي، مطالبة الجهات الأمنية ببذل كل الجهد من أجل تأمين المدينة.

كما طالبت النائب العام وداخلية المؤقتة بفتح تحقيق عاجل في واقعة استهداف البعثة الأممية .

وترحمت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان على أرواح من سقطوا في هذا العمل الإرهابي، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

هذا وأكدت المنظمة أن انتشار السلاح والمليشيات المسلحة والقوات المساندة والمقاتلين وفق توجهات الإسلام السياسي إلى جانب الدعم المتواصل لهذه الجماعات من مختلف الجهات الرسمية والدول الداعمة للإرهاب، سيزيد من تدهور الأوضاع الأمنية والعنف والاقتتال.

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