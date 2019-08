المتوسط:

كشفت قناة العربية الإخبارية عن اندلاع اشتباكات عنيفة في محور “طريق المطار” و”عين زارة” جنوب طرابلس.

وكانا حكومة الوفاق والجيش قد أعلنا موافقتهما على عقد هدنة إنسانية برعاية أممية طيلة أيام عيد الأضحى.

The post قناة العربية: اندلاع اشتباكات في محور طريق المطار وعين زارة بجنوب طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية