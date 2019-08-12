انقطاعات الكهرباء أزمة تفسد فرحة العيد

انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مسلسل يومي تعيشه جل المدن والمناطق الليبية وتزداد حاجة المواطن للكهرباء خاصة في عيد الأضحى المبارك والأيام التي تليه ممنياً نفسه بأن تقلل ساعات طرح الأحمال للحفاظ على لحم أضحيته من التعفن.

وعلى ما يبدو فلا تنحصر الأزمات في ليبيا بل تتمدد لأكثر من أزمة، حيث باتت أزمة انقطاع التيار الكهربائي تشكل هاجسا يؤرق المواطنين خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك الذي يحتاجه المواطن أكثر من أي وقت مضى حيث تحتاج كمية اللحوم في العيد إلى أن تحفظ مجمدة في مبردات كهربائية ليقوم المواطن باستهلاكها في فترات متباعدة، سيما أن غلاء أسعار الأضاحي هذا العام يجعل المواطن حريصا على الاقتصاد فيها.

ويضاف إلى حاجة الكهرباء لحفظ اللحوم وجود المواطن في إجازة العيد داخل منزله حيث يصبح انقطاع الكهرباء أمرا مقلقا بل ويحول هذه الإجازة إلى يوم بائس لا فرحة فيه.

لا حل لرجوع التيار الكهربائي أو أقلها انقطاعه لساعات معدودة ولا بارقة أمل للمواطن الذي يخشى على لحم أضحيته من التعفن فالمبردات أصبحت كحافظات لا تهوية فيها ولا تبريد، ليبقى المواطن رهينا بين الحالتين فما بيده حيلة.

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