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مديرية أمن بنغازي تؤكد استمرار خطتها الأمنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضو المسماري ما تردد من أنباء عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول سحب العناصر الأمنية من شوارع ومفترقات المدينة.

وأكد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز بوضع خطة أمنية لتأمين المدينة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التابعة للمديرية بحسب وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة.

كما أشار المسماري بأن الأجهزة التي تعمل على تأمين المديرة وتشارك في الخطة الأمنية هي إدارة الاستخبارات العسكرية، وفرع المخابرات الليبية ، والإدارة العامة للدعم المركزي، وفرع جهاز الأمن الداخلي بنغازي، وإدارة مكافحة الإرهاب، وإدارة البوابات والتمركزات الأمنية.

يشار إلى أن الخطة الأمنية قد حددت 30 مفترقا في الفترة الصباحية و70 مفترق لتمركز النقاط المنية لتشمل الخطة كامل المدينة وضواحيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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