المتوسط:

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن ” الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلادمير بوتين سيناقشان الملف الليبي قبل قمة مجموعة السبع والتي تنعقد من 24 إلى 26 أغسطس الجاري”.

وأضاف لودريان، في تصريحات صحفية له ، أن “التعاون بين روسيا وفرنسا يمكن أن يسهم في حل الأزمات سواء في ليبيا أو سوريا وإيران، لكننا سنحكم على الحقائق”.

