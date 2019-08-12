المتوسط:

أكد مكتب شؤون المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة ، أن “مطار معيتيقة بعد عام 2011 أصبح خارج سيطرة الدولة”.

وأوضح المكتب، أن “المطار تسيطر عليه المليشيات المسلحة وتستغل مرافقه العسكرية وأنه لا يجوز إقامة سجن لحجز الإرهابيين داخل المطار، ليهدد سلامة المسافرين أو الطائرات”.

وأضاف البيان، أن “المطار شهد عدد من الاشتباكات بين الميليشيات أنفسها أخرها الاشتباكات التي راح ضحيتها 11 مليشاوي وجرح 40 آخرين واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة بين كتيبة المدعو الإرهابي “البقرة” ومليشيا قوة الردع لتحرير السجناء الإرهابيين بالقوة، وتم اجبار قوة الردع على إطلاق سراحهم” .

The post “مواصلات المؤقتة”: مطار معيتيقة تسيطر عليه الميليشيات وخارج عن سيطرة ” الوفاق” appeared first on صحيفة المتوسط.

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