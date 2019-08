المتوسط:

كشف رئيس وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن الساحل ملازم أول “امهيدي الحاسي” عن ضبط ثلاث أشخاص غير ليبيين ليس لديهم مستندات رسمية.

وأكمل الحاسي، في تصريحات صحفية له، أن “المضبوطين كانوا يستقلون سيارة نوع كيا اوبتما موديل 2003، دون إجراءات رسمية للسيارة”.

وأضاف أنه تم تفتيش المركبة الآلية تفتيشا احترازيا، وتم العثور على قطعة بنية اللون كبيرة الحجم نوع “حشيش” .

The post ضبط 3 متهمين غير ليبيين بحوزتهم مواد مخدرة في الساحل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية