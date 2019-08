المتوسط:

أكد آمر محاور عين زارة التابع للجيش اللواء فوزي المنصوري، أن “اقتحام العاصمة سيتم في القريب العاجل”.

وأوضح المنصوري، في تصريحات صحفية له ، أن “الجيش في أتم الجاهزية لـ “دك حصون المجرمين في طرابلس ولكنه في انتظار تعليمات القيادة العامة”.

