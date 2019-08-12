أمن الساحل تضبط ثلاثة مصريين دون مستندات رسمية وبحوزتهم مواد مخدرة

بلدية الساحل 12 أغسطس 2019 (وال) – أكد رئيس وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن الساحل ملازم أول “امهيدي الحاسي” ضبط ثلاث أشخاص من الجنسية المصرية دون مستندات رسمية، من قبل دوريات قسم البحث الجنائي الساحل .

الحاسي أوضح – لوكالة الأنباء الليبية – أن المضبوطين كانوا يستقلون سيارة نوع كيا اوبتما موديل 2003، دون إجراءات رسمية للسيارة.

وأضاف أنه تم تفتيش المركبة الآلية تفتيشا احترازيا، وتم العثور على قطعة بنية اللون كبيرة الحجم نوع “حشيش” .

وأشار رئيس وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن الساحل إلى أنه تم القبض على الجناة والاستدلال معهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . (وال – بلدية الساحل) أ ف/ ع ع

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