إنقاذ 105 أشخاص في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا

بنغازي-العنوان

أعلنت منظمتا “إس أو إس ميديترنشنز” الأوروبية المعنية بإنقاذ الغرقى في البحر المتوسط وأطباء بلا حدود اليوم الإثنين إكمالهما لعملية إنقاذ لمهاجرين غير شرعيين في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المنظمتان، إنهما أنقذتا 105 أشخاص كانوا على عالقين وسط البحر على متن قارب مطاطي، حيث جرى نقلهم إلى متن سفينة الإنقاذ “أوشن فايكنج”.

ونشرت المنظمتان على حسابهما بتويتر صورًا لعملية انقاذ المهاجرين.

وأشارت المنظمتان إلى أنهما أجرتا عمليات انقاذ خلال الأيام الثلاثة الماضية، مؤكدتان أن عدد من أنقذوا حتى الآن 356 شخصًا.

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