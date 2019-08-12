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صحة الوفاق بصدد تعديل رواتب العناصر الطبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد عيسى عن قيام الوزارة بإجراءات فورية لتحسين مستوى العناصر الطبية والطبية المساعدة ووضع حل لمشاكلهم المالية.

وبيَّن عيسى أن الوزارة بصدد تعديل رواتب العناصر الطبية والطبية المساعدة إضافة إلى مراقبة صرف المكافآت المالية من قبل الإدارات المالية للمستشفيات لضمان وصولها إلى العاملين في المناوبات الليلية والعطلات وأقسام الإسعاف والطوارئ.

يشار إلى أن هذه القرار جاء بعد زيارة قام بها وكيل وزارة الصحة إلى مستشفى الهضبة العام أول أيام العيد .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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