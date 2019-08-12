صحة الوفاق بصدد تعديل رواتب العناصر الطبية

أعلن وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد عيسى عن قيام الوزارة بإجراءات فورية لتحسين مستوى العناصر الطبية والطبية المساعدة ووضع حل لمشاكلهم المالية.

وبيَّن عيسى أن الوزارة بصدد تعديل رواتب العناصر الطبية والطبية المساعدة إضافة إلى مراقبة صرف المكافآت المالية من قبل الإدارات المالية للمستشفيات لضمان وصولها إلى العاملين في المناوبات الليلية والعطلات وأقسام الإسعاف والطوارئ.

يشار إلى أن هذه القرار جاء بعد زيارة قام بها وكيل وزارة الصحة إلى مستشفى الهضبة العام أول أيام العيد .

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