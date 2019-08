المتوسط:

كشف مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة التابعة للجيش المنذر الخرطوش، أن مواقع القتال شهدت مناوشات في محاور عين زارة وكزيرما وكوبري المطار.

وأوضح الخرطوش، أن “المجموعات المسلحة التابعة للوفاق قامت بإطلاق قذائف الهاون على مواقع الجيش”.

وأضاف الخرطوش، أن ” غرفة عمليات المنطقة الغربية، جاهزة وعلى كامل استعداداتها، لصد أي هجوم”..

