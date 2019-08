المتوسط:

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن ” الإدارة العامة للدعم المركزي تعمل على تأمين محطات الوقود والمحطات المتنقلة داخل العاصمة طرابلس، لتزويد المواطنين بالوقود”.

وثمنت وزارة الداخلية الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للدعم المركزي في حماية وتأمين محطات الوقود للتقديم الخدمات للمواطنين.

The post “داخلية الوفاق”: نعمل على تأمين محطات الوقود في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية