وفد من القيادة يزور جرحى القوات المسلحة

قام مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء خيري التميمي ومدير إدارة الخدمات الطبية بزيارة جرحى القوات المسلحة والموجودين في مصحات مدينة بنغازي.

وجاءت الزيارة بناء على تعليمات القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر وذلك للاطمئنان والوقوف على حالتهم الصحية وما تتطلبه من إشراف ومتابعة، حيث استمع اللواء الى عدد من المصابين وما يحتاجونه خلال فترة علاجهم.

وفي وقت سابق قامت لجنة مكلفة من رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني الفريق عبدالرازق الناظوري بزيارة جرحى الجيش الوطني بمركز بنغازي الطبي.

حيث وقفت على احتياجات الجرحى ومراحل علاجهم بناء على تعليمات وتوجيهات مباشرة من الفريق عبدالرازق الناظوري.

وناقشت اللجنة مع إدارة المركز سبل تقديم كافة الخدمات للجرحى على أكمل وجه على أن تكون الرعاية الصحية المقدمة لهم في أفضل مستوى ممكن.

يُشار إلى أن الجيش الوطني لم يكشف حتى الآن عن إحصائيات ضحاياه في الاشتباكات التي تخوضها قواته في ضواحي العاصمة طرابلس ضد قوات الوفاق، منذ مطلع أبريل الماضي.

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