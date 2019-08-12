تجهيز قوة لبسط الأمن بالجنوب والموانئ النفطية

أعلنت الحكومة المؤقتة عن تجهيز قوة جديدة لبسط الأمن في الجنوب وتأمين الحقول والمنشآت النفطية.

وأكدت الحكومة المؤقتة أن هذه القوة التي تتبع وزارة الدفاع تعتبر ثالث قوة يتم إرسالها إلى الجنوب بالإضافة للقوتين اللتين تم إرسالهما في السابق من قبل وزارة الداخلية.

وتضم القوة آليات وأسلحة وعتادا حيث تم تجهيزها بتعليمات من رئيس الحكومة عبدالله الثني، ومن المقرر أن تنتشر القوة على طول الحدود الليبية مع تشاد والنيجر والسودان ومصر والجزائر، وأن تعمل إلى جانب القوات المسلحة لمحاربة الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية وفرض الأمن وهيبة الدولة.

وقالت الحكومة المؤقتة أن هذه القوة تعمل مع قوتي الدوريات الصحراوية، والبوابات والتمركزات الأمنية وتنتشر معهما على طول الطريق من الجفرة وحتى كامل مناطق ومدن الجنوب.

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