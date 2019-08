المتوسط:

قام مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد صبحي الشوشان رفقة مدير منفذ راس أجدير ، بافتتاح مكتب دوريات تابع لإدارة شؤون المرور والتراخيص بالمنفذ رأس جدير الحدودي.

و أكد عميد الشوشان خلال الافتتاح، أن ” المكتب جاء لزيادة التوعية المرورية للمسافرين وحثهم على اتباع قواعد وأدأب المرور للحد من الحوادث واتباع الاشارات الارشادية وزيادة في الوعي والتثقيف المروري، وكذلك تسهيل عملية الحركة والتنقل والحد من معاناة المسافرين بين البلدين ليبيا وتونس”.

The post مدير إدارة شؤون المرور التراخيص يفتتح مكتب دوريات بمعبر رأس جدير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية